Сейчас нет данных о продвижении вблизи Калиновки, что говорит о том, что там продолжаются бои и ситуация остается напряженной.

Недалеко от Покровска и Константиновки расположен перекресток важных дорог, которые соединяют эти города с более крупными населенными пунктами. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, с какими логистическими сложностями можно столкнуться, если этот участок будет перекрыт.

"Особую опасность для Константиновки представляет Часов Яр, который российские войска будут пытаться обойти с юга и севера. В районе Калиновки ситуация напряженная, так как оккупанты пытаются атаковать, и были сообщения, что к северу от Часового Яра враг сумел даже перейти канал" - поделился эксперт во время обзора текущей ситуации.

На данный момент нет информации о том, удалось ли выбить врага из этих позиций. Однако, также нет данных о продвижении вблизи Калиновки, что говорит о том, что там продолжаются бои и ситуация остается напряженной.

При этом Свитан добавил, для Константиновки также существует угроза со стороны Нью-Йорка. Если враг прорвется в этот населенный пункт, то там тоже есть дорога, ведущая к трассе Покровск – Константиновка.

Ранее полковник ВСУ в запасе рассказал, РФ может отвести войска из Харьковской области для замены солдат на других точках, но это не повлияет на боевые действия. Даже если с Харьковщины могут отвести в батальон войск, это не изменит ситуацию, поскольку общее количество войск в регионе значительно превышает эту цифру.

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