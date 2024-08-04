Израиль и США готовятся к ответному удару Ирана. Удары ожидаются уже в ближайшие дни. В свою очередь, дипломаты Тегерана работают, чтобы израильская реакция на этот удар не переросла в региональную войну на Ближнем Востоке. Но большинство аналитиков сходятся в том, что угроза войны между Израилем и Ираном находится сейчас на высоком уровне.

Американские и арабские дипломаты, работающие над прекращением эскалации насилия, сталкиваются с молчаливой враждой со стороны Ирана и его ливанского союзника «Хезболлы», которые готовятся к мести за убийства своих лидеров в Тегеране и Бейруте.

Западные аналитики уверены, что США должны также уговорить войска Израиля выйти из Газы. Это требует также обеспечения немедленной гуманитарной помощи отчаявшимся палестинцам. Это означает разработку надежной конечной игры для военной операции, уважающей жизнь мирных жителей, и нового политического урегулирования в Газе, одновременно оттесняющего Хамас и дает жителям Газы некоторую надежду на будущее. После этого Израилю и Соединенным Штатам может быть легче убедить арабские страны помочь восстановить Газу.

Но если удар Ирана будет, то США готовится отвечать. Ллойд Остин приказал авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln заменить авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt, которая сейчас находится в Оманском заливе.

Остин также направил дополнительные крейсера и эсминцы, способные выполнять противоракетные задачи, а также приказал Европейскому командованию США и Центральному командованию США развернуть в регионе дополнительные подразделения наземной противоракетной обороны. По мнению аналитиков, подобные действия могут остановить возможную атаку Ирана.



Источник: Financial Times.

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