Военные смогли остановить наступление российских оккупантов в зонах с естественными и искусственными преградами, что было ожидаемо.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заметил, ситуация с фортификациями вблизи Торецка вызывает беспокойство.

Марьяна Безугла, заместитель оборонного комитета, отмечает, что город к обороне не готов, фортификации отсутствуют или не системны, и население не эвакуировано. Военный журналист Юрий Бутусов также подтверждает, что с 2022 года линия обороны не изменилась и военные продолжают участвовать во встречных боях без должной подготовки.

«Однако к востоку от Торецкой агломерации есть мощные фортификационные сооружения, которые были захвачены россиянами из-за неудачных ротаций бригад. Что касается самого Торецкого направления, информация о наличии фортификаций неизвестна» - делится эксперт.

Военные смогли остановить наступление российских оккупантов в зонах с естественными и искусственными преградами, что было ожидаемо, но связано ли это с фортификациями – неизвестно.

Коваленко заметил, если рассматривать год активных боевых действий на авдеевском направлении с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года, то можно увидеть, что российские оккупационные войска прошли чуть более 21 км по прямой. Это составляет примерно 60 м/сут, при этом имея большие серьезные потери.

На общей карте боевых действий через год видно, что Покровское направление является единственным, где удалось пройти такое расстояние.

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