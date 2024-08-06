Российское военное командование, вероятно, считает удержание инициативы по всей линии соприкосновения стратегически важным и будет продолжать прилагать усилия.

Наступательные операции России на востоке и северо-востоке Украины направлены на ослабление способности Вооружённых сил Украины накапливать человеческие ресурсы и материально-технические средства, необходимые для перехвата инициативы на поле боя и проведения контрнаступления. Информация об этом появилась в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указали, что российское военное командование, вероятно, считает удержание инициативы по всей линии соприкосновения стратегически важным и будет продолжать прилагать усилия для поддержания нынешних темпов наступления. Это должно ограничить способность Украины перехватить инициативу на отдельных участках фронта.

В отчете приводятся слова командующего Объединённых сил и группы войск "Хортица" бригадного генерала Андрея Гнатова, который заявил, что российское военное командование начало наступательную операцию на севере Харьковской области в начале мая 2024 года.

Этому способствовало беспокойство по поводу усилий Украины по укреплению своего аппарата формирования сил, что позволило бы ВСУ использовать вновь созданные силы для стабилизации линии фронта и проведения контрнаступательных операций.

Таким образом, российское наступление на севере Харьковской области было направлено на то, чтобы помешать Украине создать резервы и решить проблему нехватки личного состава в уже сформированных боевых бригадах, вынудив перебросить войска в регион с других участков фронта.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов недавно выразил уверенность в том, что попытки России создать буферную зону в Харьковской области провалились. Он отметил, что изгнание оккупантов из региона — это лишь вопрос времени.

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