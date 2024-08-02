Північна Корея хоче відновити ядерні переговори зі Сполученими Штатами, якщо Дональда Трампа буде переобрано на пост президента

Північна Корея зараз працює над розробкою нової стратегії переговорів, повідомив агентству reuters високопоставлений північнокорейський дипломат, який нещодавно втік до Південної Кореї.

У своєму першому інтерв'ю міжнародним ЗМІ Лі сказав, що Північна Корея визначила Росію, США та Японію як свої головні зовнішньополітичні пріоритети на цей рік і надалі.

Поточна позиція Північної Кореї після нещодавніх заяв, що виключають можливість діалогу зі США та попереджають про можливість збройної конфронтації.

Саміт між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і Трампом у В'єтнамі у 2019 році провалився через санкції, в яких Лі частково звинуватив рішення Кіма довірити командування «недосвідченим, неосвіченим» військовим командирам з ядерною дипломатією.

Встановивши тісніші зв'язки з Росією, Північна Корея отримала допомогу в галузі ракетних технологій та економіки. Але більшою вигодою може стати блокування додаткових санкцій та ослаблення існуючих, сказав Рі, додавши, що це підвищить переговорну силу Пхеньяну з Вашингтоном.

"Росіяни забруднили свої руки, беручи участь у незаконних угодах, і завдяки цьому Північній Кореї більше не потрібно покладатися на США для зняття санкцій, що по суті означає, що вони позбавили США одного ключового козиря".

Джерело: reuters .

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