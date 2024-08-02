Північна Корея зараз працює над розробкою нової стратегії переговорів, повідомив агентству reuters високопоставлений північнокорейський дипломат, який нещодавно втік до Південної Кореї.
У своєму першому інтерв'ю міжнародним ЗМІ Лі сказав, що Північна Корея визначила Росію, США та Японію як свої головні зовнішньополітичні пріоритети на цей рік і надалі.
Поточна позиція Північної Кореї після нещодавніх заяв, що виключають можливість діалогу зі США та попереджають про можливість збройної конфронтації.
Саміт між північнокорейським лідером Кім Чен Ином і Трампом у В'єтнамі у 2019 році провалився через санкції, в яких Лі частково звинуватив рішення Кіма довірити командування «недосвідченим, неосвіченим» військовим командирам з ядерною дипломатією.
Встановивши тісніші зв'язки з Росією, Північна Корея отримала допомогу в галузі ракетних технологій та економіки. Але більшою вигодою може стати блокування додаткових санкцій та ослаблення існуючих, сказав Рі, додавши, що це підвищить переговорну силу Пхеньяну з Вашингтоном.
"Росіяни забруднили свої руки, беручи участь у незаконних угодах, і завдяки цьому Північній Кореї більше не потрібно покладатися на США для зняття санкцій, що по суті означає, що вони позбавили США одного ключового козиря".
Джерело: reuters .
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