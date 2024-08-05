Российские захватчики минувшей ночью совершили новый удар по Украине - есть попадания и сколько вражеских целей удалось сбить.

В ночь на 5 августа российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарск, Курск – рф.

Всего было обнаружено 24 ударных дрона.

Взрывы, в частности, гремели на Киевщине, Днепропетровщине, Харьковщине, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

«В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты мобильными огненными группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил», - сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

Сообщается, что в Киевской области обломки «Шахедов» упали за пределами населенных пунктов

При этом тревога в области объявлялась дважды и продолжалась почти всю ночь.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. К счастью, о пострадавших также не сообщается.

Добавим, что на Днепропетровщине вечером и ночью россияне атаковали Никопольщину, применив дрон-камикадзе и артиллерию.

Больше всего досталось Покровской общине. Там пострадали два человека. 26-летний мужчина и 70-летняя женщина.

В результате атак повреждены кафетерий, торговый павильон, автомат по продаже воды. Изуродованы 8 частных домов, 6 хозяйственных построек, гаражи и авто. А ткже солнечные панели, линии электропередач и газопровод.

В Никополе поввреждено частное предприятие. От вражеских ударов страдали и Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины.

«Люди целые», – подчеркнули в Днепропетровской ОВА.

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