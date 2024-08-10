С начала полномасштабной войны Россия полностью разрушила в Украине сотни медицинских объектов – прямо в момент некоторых атак врачи проводили операции.

Российские захватчики уничтожают все, до чего могут дотянуться жилые дома, школы и детсады, энергетическую инфраструктуру, детские лагеря, а также больницы.

Согласно официальным данным Минздрава Украины, в результате атак было повреждено более 1600 медицинских объектов 676 учреждений здравоохранения, а более 200 почти ста медучреждений – разрушены полностью.

"Россияне целенаправленно атакуют больницы, роддома, амбулатории и поликлиники" , - говорят в Минздраве.

Среди наиболее пострадавших - медицинские учреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях.

Однако все цифры не окончательны и лишь приблизительно передают масштабы разрушений, ведь в настоящее время невозможно получить полную информацию о состоянии больниц и других медучреждений на временно оккупированных территориях.

Бомбить больницы россияне начали сразу после вторжения – 24 февраля 2022-го года российской ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом была обстреляна больница в Угледаре. Жертвами атаки стали 4 человека, еще десять человек получили ранения, а также повреждены машины скорой помощи и больница.

На следующий день пострадали еще три украинских медицинских учреждения, в том числе детская больница и онкодиспансер.

Один из самых страшных ударов Россия нанесла 9 марта 2022-го - по детской больнице и роддому в Мариуполе.

В результате авиаудара погибли три человека, в том числе ребенок и беременная, еще 17 людей получили ранения.

Впоследствии была обстреляна Областная больница интенсивного лечения г. Мариуполь, разрушено отделение анестезиологии, а 8 марта в результате очередного обстрела обрушилась часть стены здания администрации, загорелись стоявшие во дворе легковушки и бензовоз.

Также в марте в городе Кременная Луганской области российские военные расстреляли вплотную из танка дом престарелых, в результате чего погибли 56 человек , еще 15 человек оккупанты похитили

14 июля 2022-го года в Виннице российские ракеты разрушили медицинский диагностический центр Нейромед, где в тот момент находились люди и медперсонал. В общей сложности жертвами ракетного удара по Виннице стали 27 человек , среди них три ребенка.

В ночь на 23 ноября российские военные обстреляли родильное отделение в Вольнянске, один из корпусов был разрушен до основания. Жертвой этого циничного преступления стал новорожденный, мальчик появился на свет за два дня до обстрела.

Жертвами российских ударов тоже становятся врачи. Так, в августе 2023 года российские захватчики нанесли жестокий удар по Херсону. В результате атаки погиб врач, а медицинская сестра получила ранения.

В общей сложности ранения тогда получили пять человек.

В январе 2024-го Сеть ошеломили кадры обстрела больницы в Покровске. Ракета ударила в момент проведения операции.

"К счастью, всех удалось эвакуировать", - говорилось тогда в сообщениях.

В момент страшного удара по «Охматдету» 8 июля в стенах одного из корпусов также шла операция – хирургическое вмешательство проводили 5-месячному ребенку.

«Кардиохирург Олег Голубченко в момент атаки оперировал ребенка. Ударной волной его бросило на операционный стол, но он и его коллега-анестезиолог Ярослав Иванов успели сделать все необходимое, чтобы перевести малыша в ручной режим искусственного дыхания. Операцию заканчивали уже в другой больнице. Ребенок выжил», – рассказывал президент Международного благотворительного фонда «Твоя Доброта» Иван Степурин.

В тот же день российские оккупанты ударили по зданию клиники «Адонис».

Жертвами атаки стали семь человек – врачи и пациенты.

В воздушных силах Украины, комментируя удары по больницам, а также по другим объектам Украины, подчеркнули, что враг постоянно совершенствует не только разведывательные и ударные БПЛА, но и другие средства воздушного нападения – крылатые и баллистические ракеты. Как следствие, их становится труднее обнаруживать и уничтожать. Вражеские ракеты оснащаются дополнительными средствами, в частности, радиолокационными и тепловыми ловушками.

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