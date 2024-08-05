Кровопролитна і виснажлива війна в Україні продовжується, забираючи життя, як військовослужбовців, так і мирних жителів.
Озвучуючи прогноз щодо війни в Україні відомий індійський астролог Алакх Ніраджан, назвав терміни перелому ходу війни.
За його словами, вже у вересні чи у жовтні 20224-го року Україна може отримати важливу перемогу, яка змусить Росію сісти за стіл переговорів.
Однак у закінченні війни є ціна – для України нею може стати відмова від деяких територій.
Війна в Україні, з’явився новий прогноз.
Астролог підкреслив, що кінець вересня і початок жовтня стане для України найкращим часом для перемоги, і цей період буде навіть сильнішим, ніж той, що був у квітні минулого року. Мовляв, відкриється вікно можливостей.
"Вікно можливостей для України відкриється у вересні та на початку жовтня - я очікую, що ви здобудете перемогу. І вже на основі цієї перемоги можна буде говорити про те, чи варто зупиняти війну, бо Росія буде готова її зупинити", - передбачив астролог хід подій в ефірі YouTube-каналу "Мій світ".
Війна в Україні, з’явився новий прогноз.
Це українцям вирішувати, тому що вага помилки та продовження війни дуже велика, а після цього знову "буде такий в'язкий стан".
«Ось у ці півтора місяця – вересень-жовтень і, можливо, ще листопад – можна завершувати війну», - зазначив астролог.
Додамо, що раніше прогноз щодо війни в Україні озвучили у МВФ. Так, повідомлялося, що, згідно з негативним прогнозом, війна розпочата Росією проти України, може завершитися до кінця 2025 року.
А економічний шок, спричинений війною, може розпочатися вже у третьому кварталі 2024 року.
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