Російські окупанти здійснили повторний ракетний обстріл Києва – є жертви і поранені.

Падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі, пише Politeka.net з посиланням на ДСНС м. Києва.

Часткове руйнування будівлі медичного центру.

На даний момент відомо про чотирьох загиблих і трьох поранених.

Додамо, що в Києві продовжуються рятувально-пошукові операції після жахливого ракетного обстрілу в першій половині дня 8 липня.

У житловому будинку на Сирці, повністю знищений один підʼїзд. Кілька - сильно пошкоджені.

«Зараз з-під завалів рятувальники намагаються дістати людей. Голоси їх чують. Інших мешканців евакуювали. Пошкоджений будинок і навпроти», - повідомив мер міста Віталій Кличко.

Більше сотні рятувальників, нацвардійців і звичайних людей розбирають завали в дитячій лікарні «Охматдит», куди поцілив ворог.

У лікарні "Охматдит" наразі 16 постраждалих

Семеро з них – діти. 15 постраждалих госпіталізували.

Раніше повідомлялось, що двоє постраждалих від сьогоднішньої атаки ворога чоловіків, які були госпіталізовані, померли в одній з лікарень Києва.

На годину дня було відомо, що внаслідок ракетного удару у столиці вже 10 загиблих та 35 постраждалих.

Тим часом зростає кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу.

Так, кількість поранених через удар по Кривому Рогу зросла до 47. Станом на 14.00 пошукова операція триває.

«Триває ліквідація наслідків ворожої ракетної атаки. Гасіння пожежі закінчили, починаємо розбір завалів. На зараз 10 загиблих - 6 жінок, 4 чоловіки. 41 поранений - у тому числі 9 тяжких», - повідомив мер міста Олександр Вілкул.

Завтра у Кривому Розі оголошується день жалоби.

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У Києві вже 15 загиблих та 37 постраждалих внаслідок ворожої атаки, — Офіс генпрокурора

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