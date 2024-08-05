Російські загарбники минулої ночі здійснили новий удар по Україні – чи є влучання і скільки ворожих цілей вдалося збити.

У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.

Загалом було виявлено 24 ударні дрони.

Вибухи, зокрема, гриміли на Київщині, Дніпропетровщині, Харківщині, а також в Сумській, Полтавській т Дніпропетровській областях.

«В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневих групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил», - повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Повідомляється, що на Київщині уламки «Шахедів» впали поза межами населених пунктів

При цьому тривога в області оголошувалася двічі й тривала майже всю ніч.

Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано. На щастя, про постраждалих також не повідомляється.

Додамо, що на Дніпропетровщині ввечері та вночіі росіяни атакували Нікопольщину, застосувавши дрон-камікадзе та артилерію.

Найбільше дісталося Покровській громаді. Там постраждали дві людини. 26-річний чоловік і 70-річна жінка.

Внслідок атак пошкоджені кафетерій, торгівельний павільйон, автомат з продажу води. Понівечені 8 приватних будинків, 6 господарських споруд, гаражі й авто. А також сонячні панелі, лінії електропередач і газогін.

У Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади.

«Люди цілі», - підкреслили в Дніпропетровській ОВА.

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