Последствия атаки на аэродром «Морозовск» оказались еще более сокрушительными, чем об этом сообщалось ранее.
Отметим, что на днях Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского аэродрома «морозовск» и других военных целей в россии. Теперь в разведке раскрыли подробности и показали снимки – последствия атак можно увидеть даже из космоса.
Как оказалось, в результате удара по аэродрому уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.
«Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов», - сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.
Кроме того, полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения – от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.
«Четыре технических здания и два ангара на авиабазе «морозовск», расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения», - прокомментировали данные космической разведки в ГУР.
Отметим, что аэродром "Морозовск" уже находился под атакой. Так, в апреле в момент атаки на аэродроме в Морозовске могли находиться почти 30 самолетов Су-24, Су-24М, Су-34.
Сообщалось, что уничтожены по меньшей мере 6 самолетов РФ, еще 8 самолетов существенно повреждены.
Кроме самолетов, около 20 военнослужащих погибли или получили ранения.
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