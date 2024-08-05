Появились важные подробности о последствиях мощных взрывов на территории военного аэродрома государства-агрессора "Морозовск" в ростовской области РФ.

Последствия атаки на аэродром «Морозовск» оказались еще более сокрушительными, чем об этом сообщалось ранее.

Отметим, что на днях Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении вражеского аэродрома «морозовск» и других военных целей в россии. Теперь в разведке раскрыли подробности и показали снимки – последствия атак можно увидеть даже из космоса.

Как оказалось, в результате удара по аэродрому уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

«Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов», - сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Кроме того, полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения – от вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли.

«Четыре технических здания и два ангара на авиабазе «морозовск», расположенной в 265 километрах от линии фронта, также получили четко заметные из космоса повреждения», - прокомментировали данные космической разведки в ГУР.

Отметим, что аэродром "Морозовск" уже находился под атакой. Так, в апреле в момент атаки на аэродроме в Морозовске могли находиться почти 30 самолетов Су-24, Су-24М, Су-34.

Сообщалось, что уничтожены по меньшей мере 6 самолетов РФ, еще 8 самолетов существенно повреждены.

Кроме самолетов, около 20 военнослужащих погибли или получили ранения.

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