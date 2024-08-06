Военный аналитик, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, командование группировки войск "Юг" и 8-й общевойсковой армии сосредоточили свое внимание на двух направлениях: Парасковеевка - Константиновка и Солодкое - Водяное. В этих районах активно действует 20-я мотострелковая дивизия и 39-я отдельная мотострелковая бригада. Также задействованы до трёх мотострелковых полков территориальных резервов и до четырёх отдельных стрелковых батальонов мобилизационного резерва.

Противник пытается прорваться к указанной дороге, чтобы заставить украинские передовые подразделения отойти от Владимировки и севернее Никольского, угрожая их охватом с севера. Однако, несмотря на некоторые успехи, врагу не удалось уверенно взять под контроль дорогу 00532 и прорваться в сторону Константиновки вдоль реки Сухие Ялы.

Действия противника в районе Победы с севера будут иметь важное значение для успеха 20-й мотострелковой дивизии. Однако, командованию 150-й дивизии придется наступать в двух направлениях одновременно, что создаёт определенные трудности. В случае успеха боёв за Красногоровку, 150-я мотострелковая дивизия может получить подкрепление для действия на направлениях Курахово и Константиновка.

Командование сосредоточено на ряде тактических задач, связанных с главной целью — устранением угрозы Волновахе. В настоящее время отмечается активность российских войск на нескольких участках, рассказывает эксперт.

Аналитик заметил, успех в районе Красногоровки позволит противнику создать тактическое положение полуохвата, активизировавшись в сторону Зоряного и Александрополя на Кураховском направлении. Противник концентрирует усилия в сторону Курахово, стремясь создать северный фас полуохвата большего масштаба на Угледарско-Кураховском направлении.

Командование 8-й общевойсковой армии вынуждено применять принцип поочередной концентрации усилий, сначала сосредоточившись на Красногоровке, затем — на прорыве к Курахово.

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