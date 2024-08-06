Российские захватчики нанесли новые ракетные удары по Украине, в частности под атакой находились Киев и область

На данный момент известно, что россияне использовали баллистическое вооружение типа Искандер-М или KN-23.

"В столице и в окрестностях города работали силы и средства противовоздушной обороны", - сообщают в КГВА.

Жители Киева сообщали об очень сильных взрывах. По предварительным данным, зафиксировано поражение вражеских ракет.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Согласно данным мониторинговых групп, по Киеву было запущено до 6 ракет Искандер-М или KN-23.

Ракета KN-23.

Также сильные взрывы прогремели в пригороде столицы, а также в Сумах, Житомирской области и на Хмельнитчине.

В Сети также появились кадры со взрывом ракеты в Броварах.

Также известно, что минувшей ночью оккупанты ударили по Циркунам Харьковского района. В результате атаки поврежден жилой дом, возник пожар.

Кроме того, россияне запустили по Украине рой "Шахедов".

KN-23 – это баллистическая ракета малой дальности производства Северной Кореи, длиной 7,5 м, диаметром 0,95 м, весом от 3 415 кг.

Внешне северокорейская KN-23 имеет большое сходство с российским Искандер-М, за что ее называют «Северокорейским Искандером».

Также есть предположение о привлечении российских экспертов к разработке этой ракеты.

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