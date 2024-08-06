На данный момент известно, что россияне использовали баллистическое вооружение типа Искандер-М или KN-23.
"В столице и в окрестностях города работали силы и средства противовоздушной обороны", - сообщают в КГВА.
Жители Киева сообщали об очень сильных взрывах. По предварительным данным, зафиксировано поражение вражеских ракет.
О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Согласно данным мониторинговых групп, по Киеву было запущено до 6 ракет Искандер-М или KN-23.
Ракета KN-23.
Также сильные взрывы прогремели в пригороде столицы, а также в Сумах, Житомирской области и на Хмельнитчине.
В Сети также появились кадры со взрывом ракеты в Броварах.
Также известно, что минувшей ночью оккупанты ударили по Циркунам Харьковского района. В результате атаки поврежден жилой дом, возник пожар.
Кроме того, россияне запустили по Украине рой "Шахедов".
KN-23 – это баллистическая ракета малой дальности производства Северной Кореи, длиной 7,5 м, диаметром 0,95 м, весом от 3 415 кг.
Внешне северокорейская KN-23 имеет большое сходство с российским Искандер-М, за что ее называют «Северокорейским Искандером».
Также есть предположение о привлечении российских экспертов к разработке этой ракеты.
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