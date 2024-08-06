Страшная автокатастрофа произошла в Киеве – в полиции сообщили первые подробности, в Сети появились кадры.

Ужасное ДТП произошло в одном из районов украинской столицы, пишет Politeka.net.

Как сообщают очевидцы, к сожалению, без жертв не обошлось.

Согласно сообщению столичной полиции, на проспекте Валерия Лобановского произошло ДТП. Легковушка Mazda въехала в грузовик. На месте "скорая", полиция и спасатели.

На данный момент есть усложнение движения в направлении площади Демеевской.

Жертвой ДТП стал водитель легковушки.

«Сообщение о ДТП поступило в полицию в 8:20 утра…», - рассказали в полиции.

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля Мазда не учел дорожную обстановку и не справившись с управлением совершившего столкновение с грузовиком "ДАФ", который двигался впереди в попутном направлении.

По словам очевидцев ДТП, водитель легковушки погиб мгновенно.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в столичном парке имени Тараса Шевченко.

Там во время непогоды упало огромное дерево. К сожалению, погибла женщина. Еще трое травмированных граждан доставлены в больницу, один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.

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