Зухвале вбивство сталося в Оболонському районі Києва, пише Politeka.net з посиланням на столичних правоохоронців.
Там за таємничих обставин загинула 60-річна жінка. Однак столичним правоохоронцям вдалося з’ясувати, що насправді сталося.
Згодом було затримно 67-річного чоловіка.
Подробиці вбивства
Правоохоронці встановили, що із померлою киянкою він прожив близько 15 років, а потім в його голові виник жорстокий план.
«Маючи на меті корисливі мотиви, зловмисник останні три місяці життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоскичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні», - розповіли в поліції деталі справи.
Навіть у лікарні, навідуючи жінку, підозрюваний продовжував її труїти. Коли ж нещасна вже не мала можливості самостійно пересуватися – її «коханий» настояв на тому, щоб її виписали з лікарні, де він нібито продовжить самостійно опікуватися нею.
«А насправді продовжив злочинну справу», - розповідають правоохоронці.
Через деякий час жінка померла. Було проведено розтин і у висновках судово-медичної експертизи було вказано, що смерть настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.
Як з’ясувало слідство, негідник, вбиваючи жінку, мав на меті привласнити її квартиру. А коли йому це не вдалось – забрав автівку вбитої, а також близько 20 000 доларів й переїхав до Волинської області.
Там його і затримали співробітники поліції.
Що загрожує підозрюваному
Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили гроші, банківську карту потерпілої, її автомобіль Suzuki, документи та пластикову ємність із сипучою речовиною, яку скерували на експертизу.
Підозрюваному повідомлено про підозру за двома статтями - умисне вбивство з корисливих мотивів; та ч. 1 ст. 289– незаконне заволодіння транспортним засобом. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, що раніше трагедія сталася в столичному парку імени Тараса Шевченка. Там внаслідок негоди загинула жінка. Ще троє людей отримали травми.
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