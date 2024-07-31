В Києві розкрито жахливий злочин, який здатен приголомшити своїм цинізмом і розрахунком навіть найдосвідченіших.

Зухвале вбивство сталося в Оболонському районі Києва, пише Politeka.net з посиланням на столичних правоохоронців.

Там за таємничих обставин загинула 60-річна жінка. Однак столичним правоохоронцям вдалося з’ясувати, що насправді сталося.

Згодом було затримно 67-річного чоловіка.

Подробиці вбивства

Правоохоронці встановили, що із померлою киянкою він прожив близько 15 років, а потім в його голові виник жорстокий план.

«Маючи на меті корисливі мотиви, зловмисник останні три місяці життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоскичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні», - розповіли в поліції деталі справи.

Навіть у лікарні, навідуючи жінку, підозрюваний продовжував її труїти. Коли ж нещасна вже не мала можливості самостійно пересуватися – її «коханий» настояв на тому, щоб її виписали з лікарні, де він нібито продовжить самостійно опікуватися нею.

«А насправді продовжив злочинну справу», - розповідають правоохоронці.

Через деякий час жінка померла. Було проведено розтин і у висновках судово-медичної експертизи було вказано, що смерть настала внаслідок запалення та некрозу внутрішніх органів, спричинених отруєнням важким металом.

Як з’ясувало слідство, негідник, вбиваючи жінку, мав на меті привласнити її квартиру. А коли йому це не вдалось – забрав автівку вбитої, а також близько 20 000 доларів й переїхав до Волинської області.

Там його і затримали співробітники поліції.

Що загрожує підозрюваному

Під час обшуку у квартирі, слідчі вилучили гроші, банківську карту потерпілої, її автомобіль Suzuki, документи та пластикову ємність із сипучою речовиною, яку скерували на експертизу.

Підозрюваному повідомлено про підозру за двома статтями - умисне вбивство з корисливих мотивів; та ч. 1 ст. 289– незаконне заволодіння транспортним засобом. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше трагедія сталася в столичному парку імени Тараса Шевченка. Там внаслідок негоди загинула жінка. Ще троє людей отримали травми.

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