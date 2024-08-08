Проблема в том, что у нас на данный момент нет противодействия на восточном фронте.

Военный журналист Юрий Бутусов говорит о том, что россияне зашли в Торецк и ситуация угрожающая. Командование ОТУ не принимает необходимые решения и не берет на себя ответственность.

Он отмечает, что нет ни приказа на уход, ни усиления резервами флангов, и задает вопрос, к чему все это приведет: либо к полной потере боеспособности, либо к окружающим. Следствие будет одно – полная потеря позиций в Торецке. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал текущую обстановку.

«Ну, это одна из тактических приёмов россиян, то есть брать в окружение, в полуокружение, отсекать логистику подхода и отхода, и дальше выдавливать или уничтожать, или брать в плен. Этой тактике уже несколько тысяч лет, и по большому счёту, ничего нового здесь нет. Проблема в том, что у нас на данный момент нет противодействия на восточном фронте. Россияне максимально сейчас используют оставшееся количество резервов, которые они не смогли бросить в прорыв» - рассказывает эксперт.

По его словам, сейчас мы видим, что без самолётов наступления не будет. Максимум, что можно сделать, это скопить несколько бригад и попытаться вытеснить россиян из Харьковской области, что будет показано как великая победа.

«Но это лишь выполнение задач по замораживанию конфликта и капитуляции. Это выглядит логично с политической точки зрения, чтобы заработать политические баллы перед капитуляцией. Возможно, где-то скопили несколько бригад, оттянули туда железо и не дали его на восточный фронт, оставили или сдали Донбасс, чтобы потом нарисоваться как великие победители» - добавил эксперт.

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