Российские оккупанты совершили новую массированную атку на Украину, использовав десятки ударных беспилотников.

Взрывы прогремели в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской и других областях Украины.

Как сообщили в Воздушных Силах ВС Украины, оккупанты атаковали ударными БпЛА типа «Shahed» из районов Приморско-Ахтарск, Ейск – РФ.

Оккупанты запустили целый рой «Шахедов» минувшей ночью.

"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружены и сопровождены 30 ударных беспилотников", - сообщили защитники неба над Украиной.

В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях.

Добавим, что неспокойно было и на Днепропетровщине.

«С вечера враг атаковал полтора десятка раз. Кроме дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, применил еще и РСЗО "Град". Под ударом были Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины», – сообщили в Днепропетровской ОВА.

Пожар вспыхнул в частном доме. Всего в результате атаки три дома и хозяйственные сооружения повреждены, изуродована агрофирма, также задело линию электропередач и газопровод.

Также стало известно, что в Херсонской области оккупанты попали в образовательное учреждение и админздания.

Кроме того, под ударом оказались жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 3 многоэтажки и 5 частных домов. оккупанты также повредили газопровод, частные и служебные автомобили.

К сожалению, жертвой ударов в Херсонской области стал еще один человек, еще 15 человек получили ранения.

Последние новости Украины:

Наступление России: эксперт назвал город, который окажется в опасности после Торецка.

Известный украинский певец сообщил о горе в семье.

Война в Украине может изменить ход: эксперт назвал сроки контрнаступления ВСУ в 2024 году.