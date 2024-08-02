Ситуація на полі бою може змінитися найближчим часом – озвучено прогноз, коли ЗСУ можуть розпочати контрнаступ.

Перейти в контрнаступ сили ЗСУ можуть уже цієї осені.

Такий прогноз щодо ходу війни в Україні 2024-го року озвучив військовий аналітик Михайло Жирохов.

Відповідні резерви вже готуються, проте, згідно з озвученою президентом України Володимиром Зеленським інформацією, з 14 нових бригад укомплектовано лише три.

Президент, нагадаємо, заявив, що "ні для кого не буде секретом, що у ЗСУ готувалися до бою 14 бригад ", які хотіли укомплектувати зброєю західного виробництва.

"Як ви вважаєте, якщо із 14 укомплектовано три, можна зупинити росіян?" – висловився президент в інтерв'ю французьким журналістам.

Війна в Україні, прогноз на 2024-й

У свою чергу Михайло Жорохов припустив, що ЗСУ готують новий контрнаступ на початок осені. 14 нових бригад – це до 70-80 тисяч бійців.

Але досягти успіху цей наступ має до листопада, підкреслив Жирохов у коментарі ВВС. Тобто, до виборів президента США та проведення другого "саміту світу".

"Тоді Україна матиме сильнішу позицію перед переговорами", – пояснив Жирохов.

У свою чергу військовий експерт Агіл Рустамзаде, говорячи про війну в Україні в 2024-м, не прогнозує, що найближчим часом російські резерви вичерпаються.

Війна в Україні, прогноз на 2024-й

За його словами, у Росії щодня вступає в збройні сили до 50 тисяч новобранців, що дозволяє їй не тільки компенсувати втрати, а й наступати, «не виснажуватися».

Більше того, російський наступальний потенціал у найближчі два тижні не просто не зменшуватиметься, а швидше зросте на 5-10%.

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