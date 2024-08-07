Российские оккупанты бросают на поле боя большое количество резервов и медленно, но продвигаются вперед – офицер ВСУ сообщил, какая цель для врага теперь приоритетная.

Захватчикам удалось продвинуться сразу на трех направлениях в Донецкой области.

Самым горячим остается Покровское направление, где войска РФ, по данным Генштаба ВСУ, штурмовали за сутки десятки раз. Бои также продолжаются возле Торецка, Нью-Йорка и Северного.

Также враг не оставляет попыток прорваться в Часов Яр.

«Продолжаются постоянные прорывы небольших ДРГ противника через канал в самом Часике. Техника пройти не может, прорываются исключительно штурмовики, их встречают наши и "минусуют". При поддержке арты и минометов. В свою очередь противник сразу отрабатывает по нашим позициям и огневым точкам артой, минометами и авиацией….», - сообщил о ситуации на передовой офицер ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

Продолжются ожесточенные бои за Торецк, но продвижение противника к городу замедлилось.

«Засады ЗСУ в неожиданных местах, быстрые рейды с ударами во фланги сделали свое дело. Противник увяз и отбивается…», - рассказал военнослужащий.

Также россияне бросают много резервов для захвата Нью-Йорка Донецкой области.

«По Нью-Йорку все намного тяжелее. Фронт не прорван, но противник кидает мног резервов и постепенно двигается вперед. С боями, с большими потерями, черепашьей скоростью, но двигается. В перспективе он выходит с юга к населенному пункту Нелипивка. А с северо-востока там Южное и Железное. Околицы Торецка, практически. Где противник, которого не пускают в сам Торецк, ведет активные бои…», - говорит Сазонов.

На Покровском направлении тоже все тяжело. По словам офицера ВСУ, именно это направление противник обозначил для себя, как ключевое и приоритетное.

Про тяжелую ситуацию на Покровском направлении сообщил и лейтенант ЗСУ с позывным "Алекс":

"... Красногоровка и Карловка имеем потерянные позиции, к сожалению, не мало. В районе Гродовки все куда лучше, враг пока остановлен, ребята набрали немало пленных".

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