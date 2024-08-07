Опубликованы кадры огромной силы взрыва и разрушений, причиной которых стал массированный удар по российскому аэродрому «Морозовск» в Ростовской области.

В Сети появились кадры, которые подтверджают уничтожение вражеского истребителя-бомбардировщика Су-34 на аэродроме «Морозовск» в ночь на 3 августа.

На видео также попал колоссальной силы взрыв – в небе буквально вырос огромный огненный гриб.

Помимо уничтоженного самолета также был уничтожен и склад с авиационным оружием. На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть практически весь диапазон боеприпасов для Су-34. Среди них ФАБы, КАБ-500 и редкие КАБ-1500.

«Помню, как русские разгоняли ипсошку, что украинские дроны могут только побить стекла в здании. Вот вам и стекла, вот вам и побить», - прокомментировал кадры военный обозреватель Игаль Левин.

Согласно ранее появившейся информации, в результате удара по аэродрому уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа, повреждены обломками – рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов.

Также было известно, что полностью уничтожен вражеский склад авиационного вооружения.

Отметим, что авиабаза «Морозовск» расположена за 265 километров от линии фронта, там было место дислокации 599-го полка ВС РФ.

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