Россияне приближаются к еще двум украинским городам, однако их следующие цели уже известны.
Оккупанты медленно, но приближаются к Покровску. По словам экспертов, их продвижению способствует недостаток украинской живой силы и рельеф местности на северо-западе от Авдеевки.
Кроме того, оккупанты продвигаются на Торецком направлении и, как уверены бойцы ВСУ, «рано или поздно бои переместятся в Торецк».
Наступление России.
Только з последнюю неделю по Торецку оккупанты выпустили более ста КАБов. Люди, которые остаются в городе и отказываются от эвакуации, перебрались в подвалы.
Добраться до города спасатели больше не могут – дороги простреливаются врагом.
Известный эксперт раскрыл план оккупантов и какой город окажется в огромной опасности после Торецка.
"Если посмотреть на Покровское направление и на Торецк. С Торецка они думают двигаться на Константиновку. На Покровском направлении, если враг не сможет продолжить наступление и их остановят - а я думаю, что их остановят. Есть условия и основания так об этом говорить. Тогда враг может пойти с южного фланга в сторону Константиновки…», - предупредил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Отметим, что расстояние между Константиновкой и Торецком напрямую - 18 км; расстояние дорогами - 23 км.
Наступление России.
В свою очередь аналитики уже делают прогнозы относительно большого нступления РФ по всей линии фронта до конца лета.
Аналитики и официальные лица зявляют, что Москва ведет войну на уничтожение, надеясь уничтожить бойцов и запасы техники ВСУ до того, как у Кремля закончатся собственные ресурсы, пишет Newsweek.
«Однако о повторении широкомасштабного наступления по всей линии фронта, как в феврале 2022 года, пока не может быть и речи», - заверил представитель ГУР Украины Андрей Юсов.
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Также напомним, что Politeka.net писала о том, что произошло с фортификациями возле Торецка.
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