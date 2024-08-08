У российских захватчиков во временно оккупированном Крыму новое огненное ЧП – в Сети уже появились кадры с места.

На кадрах, появившихся в Сети, можно увидеть огромный столб дыма, пишет Politeka.net.

Утверждается, что пожар вспыхнул возле аэродрома «Октябрьское» в оккупированном Крыму. Огонь, по данным российских пабликов, уничтожил склад боеприпасов.

Обломки детонирующих боеприпасов разлетались по населенным пунктам, расположенным рядом со складом.

Также сообщается, что горящие обломки боеприпсов падали рядом с жилыми домами.

Причины пожара не разглашаются. Также местные власти скрывают, есть ли пострадавшие в результате ЧП.

Добавим, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сделал новое заявление оттносительно освобождения оккупированного Крыма.

«С военной точки зрения отвоевать Крым гораздо легче, чем Донбасс, где более 1000 км фронта и глубина более 200 км. В Крым есть две точки входа — с российской и с нашей стороны: Крымский мост и сухопутный перешеек. Вопрос отвоевания – это наши фронтовые операции: с российской стороны – путем разрушения коммуникаций, с нашей – путем давления. И тогда все, Крым изолирован», — заявил Буданов.

Ранее стало известно, что партизаны зафиксировали переброску российских систем ПВО в Крыму ближе к Керченскому мосту. Так агент движения "АТЕШ" обнаружил перевозку двух комплексов "Бук-M2" и С-400 для дальнейшего эшелонирования на Таманском полуострове.

Последние новости Украины:

Когда закончится наступление РФ: Буданов раскрыл планы оккупантов и что будет дальше.

Наступление РФ на север Украины: эксперт сделал прогноз, какой у Путина план.

Российские НПЗ и нефтебазы пылают после атак беспилотников.