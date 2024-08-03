За оцінками експертів, удари українських безпілотників по енергетичній інфраструктурі Росії з початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей країни та спровокували підвищення внутрішніх цін на паливо.

Так, втрата частини російських нафтопереробних потужностей призвела до зростання внутрішніх цін на 20-30%, а також стала причиною зупинки експорту, щоб зосередитися на задоволенні внутрішнього попиту.

Експерти ткож підкреслювали, що б пом’якшити наслідки цих ударів, Росія заборонила експорт бензину на шість місяців, почала імпортувати нафтопродукти із Білорусі, планувала імпортувати із Казахстану, а також надала перевагу транспортуванню нафтопродуктів російській залізниці, а не іншим видам транспорту.

Однак після цього звіту розвідувального управління Пентагону атаки безпілотників на НПЗ не припинилися, тож ймовірно, що мова тепер йде про втрату більших нафтопереробних потужностей, ніж 14%.

Так, 5 червня БПЛА атакували Новошахтинський НПЗ. В результаті атаки виникла потужна пожежа, яка за словами російських джерел досягла висоти 15-поверхового будинку.

Також губернатор Бєлгородської області повідомив про удар дроном-камікадзе по Старооскольській нафтобазі, в результаті чого зайнявся один з резервуарів.

Згодом в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження Новошахтинського НПЗ у Росії . За даними розвідки, внаслідок удару по заводу росіяни втратили 1,5 мільйона тонн нафти й нафтопродуктів — у перерахунку це близько $540 мільйонів.

18 черня з’явилися повідомлення про удари по НПЗ в Ростовській області.

Згодом, в ніч на 20 червня, ще одна нафтобаза спалахнула у Краснодарському краї у Тамбовській області. За словами очевидців, вночі вони почули звук двигуна, потім пролунав потужний вибух і почалася пожежа. Крім того, у будинках поряд із місцем вибуху повилітали шибки.

Наступну базу БПЛА атакували у Краснодарському краї. Повідомлялося, що під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також було атаковано нафтобазу у селищі Енем республіки Адигея.

Під час ще однієї нічної атаки дронами по території РФ було уражено 5 важливих обʼєктів. Під ударом були аеродром «Єйськ», нафтобаза «Лукойл» у Волгограді, Ільський НПЗ, навчальний центр ППО у Єйську, НПЗ «Краснодареконефть».

Тоді начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов заявив, що удари по російських НПЗ не переламають хід війни, але вплинуть на військову складову.

П’ятого червня стало відомо про удар по НПЗ у Ростові.

«Горить все сильніше і сильніше! Дрони один за одним летять!» – так очевидці атакували ще одну атаку БПЛА. Тоді під ударом опинилася Ростовська область, де спалахнула підстанція, Курська і Воронезька області, де було атаковано завод Енергомаш. Під Волгоградом дрони влучили у НПЗ.

У липні також з’явилися кадри атака на НПЗ в Цимлянську Ростовської області прилетів саме Там місцеві охоронці безуспішно намагалися збити БпЛА антидроновими рушницями.

У ніч проти понеділка, 22 липня, БПЛА атакували місто Туапсе. Під ударом опинився нафтопереробний завод, внаслідок чого на об'єкті виникла пожежа.

А у ніч проти вівторка, 30 липня, українські війська завдали успішного удару по ворожій нафтобазі в населеному пункті Вози, що в Курській області рф.

"Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" у населеному пункті Вози, Курська область рф. За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті противника виникла пожежа... Сили оборони і надалі вживатимуть усіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде…", – прокоментувли цю атаку в Генштабі ЗСУ.

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