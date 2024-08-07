Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів про плани ворога і коли закінчиться наступ РФ, який активізувався наприкінці весни та влітку.

Наступ Росії піде на спад, але потім ворог знову намагитиметься йти вперед.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов щодо того, коли закінчиться наступ Росії і які у ворога плани.

За словами Буданова, активні наступальні дії російських окупантів завершаться за півтора - два місяці.

Буданов зазначив, що ворожий наступ затягнувся.

«За півтора-два місяці основний напір має завершитися, бо й так наступ затягнувся", - спрогнозував Буданов, відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки.

Коли закінчиться наступ Росії.

Але, попередив керівник Головного управління розвідки, після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І українські захисники до цього готуються, тож подальша ситуація залежатиме і від того, чи вдасться діяти на випередження.

"Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", - заявив Буданов.

Додамо, Кирило Буданов також розкрив плани ворога до кінця 2024-го року.

Коли закінчиться наступ Росії.

За його словами, максимальне завдання ворога - отримати контроль над Україною будь-яким шляхом. Завдання мінімум - вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Зазначимо, що тим часом супутники фіксують численні пожежі у Курській області, де другу добу йдуть бої.

Генштаб ЗСУ офіційно не коментує ці бойові дії на території країни-агресорки.

Останні новини України:

Нова масштабна атака "Шахедів": де прогриміли вибухи.

Битва за Торецьк набирає обертів: як зараз читуація і чи прорвалися росіяни до міста.

Йде евакуація населення: росіяни впритул підійшли до ще одного міста.