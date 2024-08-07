Наступ Росії піде на спад, але потім ворог знову намагитиметься йти вперед.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов щодо того, коли закінчиться наступ Росії і які у ворога плани.

За словами Буданова, активні наступальні дії російських окупантів завершаться за півтора - два місяці.

Буданов зазначив, що ворожий наступ затягнувся.

«За півтора-два місяці основний напір має завершитися, бо й так наступ затягнувся", - спрогнозував Буданов, відповідаючи на питання випускників Київської школи економіки.

війна в Україні

Коли закінчиться наступ Росії.

Але, попередив керівник Головного управління розвідки, після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І українські захисники до цього готуються, тож подальша ситуація залежатиме і від того, чи вдасться діяти на випередження.

"Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", - заявив Буданов.

Додамо, Кирило Буданов також розкрив плани ворога до кінця 2024-го року.

війна, фронт

Коли закінчиться наступ Росії.

За його словами, максимальне завдання ворога - отримати контроль над Україною будь-яким шляхом. Завдання мінімум - вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Зазначимо, що тим часом супутники фіксують численні пожежі у Курській області, де другу добу йдуть бої.

Генштаб ЗСУ офіційно не коментує ці бойові дії на території країни-агресорки.

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