Російські загарбники не збираються залишати спроб дестабілізувати ситуацію, відволікати сили та кошти українських Сил безпеки та оборони.

"... Тому так, у цьому контексті це питання актуальне. Ми говоримо про російсько-українські кордони, про північний напрямок" , - наголошував представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, коментуючи заяву Кирила Буданова.

Буданов, нагадаємо, заявив, що атака РФ на Україну з півночі вже йде . При цьому уточнювати десь, на Сумщині чи Чернігівщині, у розвідці не стали, щоб не провокувати паніку.

Наступ РФ на північ України

У свою чергу військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко, коментуючи активність російських ДРГ на Сумщині, наголосив, що це вигідно ворогові з погляду завдань, які їм поставив Путін.

«А саме щодо розширення їхнього впливу на півночі. Для нас, на жаль, це вимагатиме лише розтягування наявних сил, що не дуже добре. Щоб цього досягти, росіяни і розпочали активні дії на Харківському напрямку», - заявив Романенко "ТСН.ua".

Ворог, за словами експерта, ворог ще розмірковує, чи додавати йому на Харківському напрямку сил чи все ж таки відкрити ще один напрямок наступу, який вони готували на Сумщині.

Наступ РФ на північ України

При цьому експерт не виключив, що росіяни могли переформувати свої резерви, і все ж таки почнуть діяти на Сумському напрямку, щоб ще більше розтягувати сили та можливості ЗСУ.

Захід ДРГ на Сумщину це, за словами експерта, промацування слабких місць в українській обороні, перевірка на міцність. Якщо росіяни побачать можливість провести наступ на північ України, вони додадуть резерви на Сумському напрямку.

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