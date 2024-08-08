Если оккупанты перебросят несколько десятков тысяч резервов из Восточного фронта, это будет выгодно для нас.

Ситуация в ближайшее время будет яснее. Дальность продвижения наших войск может быть гарантировано на глубину работы армейской артиллерии, примерно 15 километров, если говорить о последних движениях ВСУ.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, без авиационной поддержки и серьезной ракетной помощи, вероятно, американские ракеты не удастся использовать.

«Продвижение дальше, например, в сторону Курска, составляет примерно 70 км. Это аналогично тому, как в прошлом году мы продвигались от Орехова к Мелитополю, достигнув 15 км. Опять же, без авиации и средств поражения. Однако следует отметить, что при подходе можно будет сделать одну или две заправки и вернуться» - заметил эксперт.

Он также добавил, развитие ситуации зависит от действий российских властей. Если они перебросят несколько десятков тысяч резервов из Восточного фронта, это будет выгодно для нас, поскольку линия боевого соприкосновения будет на расстоянии плюс-минус 15 км от текущей позиции.

«Если этого не произойдет, то наши войска могут подтянуть резервы, находящиеся в районе Сум, которые использовались для удержания российского наступления со стороны Суджи. В этом случае будет произведен еще один превентивный удар» - рассказал Свитан.

Также эксперт заявил, согласно международным нормам, такие превентивные действия разрешены, и мы не нарушаем международное законодательство.

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