У ВСУ есть несколько вариантов действий, которые помогут усилить главное направление на фронте за последний месяц лета.

Вчера обсуждали Тендровскую косу, и ГУР уже подтвердил официально, что был такой рейд. Уничтожили вражескую бронетехнику и рэб. Говорят, что это — это лишь часть масштабного плана сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается. О реальности таких заявлений сообщил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

«Это всё затягивалось, теперь мы активизируемся, чтобы к концу августа показать положительные результаты, чтобы День независимости прошёл на положительных тонах для Украины. Появилась растяжка по фронту. Есть элемент артистизма, потому что теряем Донбасс, теряем Донецкие территории, но управляем этими процессами» - заметил эксперт.

Нужно показывать положительные моменты, чтобы консолидировать общество, заметил Свитан.

«Россияне имеют свои проблемы на российско-корейской аэродроме Климово и военной базе. Черниговская область напротив Брянской также нуждается в растягивании фронта. Можно отправить полк в эту область, что станет значимым сигналом Лукашенко» - поделился эксперт о текущей ситуации.

Из-за острой нехватки у ВСУ противопехотных мин и практически отсутствия полосы обеспечения, оккупанты выдавливают наши войска на запад в сторону Покровска по нескольким направлениям.

Оккупанты вплотную подходят к нашим позициям. Да, большое количество россиян гибнет в этих мясных штурмах так называемых, но тем не менее они выдавливают наши войска, берут иногда наши батальоны или роты, ротные опорные пункты, взводные опорные пункты в малые клещи.

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