Украинские правоохранители документируют новые преступления российских захватчиков против гражданского населения – появились кадры с места нового страшного авиаудара.

Более сотни раз за минувшие сутки враг накрывал огнем многострадальную Сумщину, пишет Politeka.net со ссылкой на Нацполицию Украины.

В результате этих атак повреждены три школы, почти 20 жилых домов, почта, частные автомобили, хозяйственные и административные помещения агрофирмы.

На одну из школ, в населенном пункте Могрица, российские оккупанты сбросили авиабомбу. Жертвами этих ударов стали родные братья. Младшему было всего шесть лет, а старшему 23. В момент удара они находились во дворе школы.

По словам главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, родные погибших детей за день до трагедии отказались от выезда из этого населенного пункта.

Напомним, что в Сумской области продолжается эвакуация. Было, в частности, принято решение об обязательной эвакуации из 23 населенных пунктов 5 обществ Сумского района.

На кадрах, снятых после атаки, можно увидеть горящие здания, разбитую детскую площадку и школу, в которой не осталось ни одного уцелевшего окна.

Также полиция сообщает о шести раненых мирных жителях.

Кроме того, минувшей ночью российские оккупанты накрыли огнем Купянщину.

«Вооруженные силы России обстреливали г. Купянск из РСЗО. Пострадали трое мирных жителей: 57-летняя женщина и 39-летний мужчина с ранениями доставлены в больницу», - рассказали правоохранители.

Еще один 44-летний мужчина отказался от госпитализации.

Атаками повреждены жилые дома, гаражи, автомобили, здание магазина, станция медицинской помощи. Также враг обстрелял Золочев Богодуховского района и ударил по поселку Боровая Изюмского района.

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