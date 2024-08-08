Російські окупанти вдарили по українській школі КАБами на Сумщині. Про це розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, пише Politeka.net.

За його словами, внслідок атаки є жертви.

«По населеному пункту Могриця був завданий удар КАБами, внаслідок чого загинули дві людини, серед них одна дитина», - повідомив Артюх.

Жертвами страшного удару стали брат і сестра.

Дівчинці було всього шість років, її брату 22 роки. В момент удару вони перебували на подвір’ї.

Додамо, що нові вибухи також пролунали у Нікополі, що на Дніпропетровщині – росіяни поцілили артилерією по території лікарні.

Жертвою цієї атаки став 50-річний чоловік.

«Медики боролися за його життя до останнього. Втім, на жаль, врятувати пораненого не вдалося», - розповіли в ОВА.

Раніше росіяни прицільно вдарили дроном по території пожежної частини міста.

Пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач.

Додамо, що ворог буквльно нищить Сумщину КАБами. За добу росіяни застосували більше 50 КБів по прикордонню області. Найбільше постраждав Сумський район – 22 населених пункти були під вогнем усю ніч та ранок.

При цьому інтенсивність застосування ворогом потужної авіаційної зброї лише зростає.

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Внаслідок російського авіаудару на Сумщині загинули два брати. За даними правоохоронців, окупанти били по цивільній інфраструктурі Юнаківської громади Сумського району.

"Унаслідок атаки окупантів 6-річний та 23-річний рідні брати загинули", - зазначили представники прокуратури.

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