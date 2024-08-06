Російські загарбники завдали нових ракетних ударів по Україні, зокрема під атакою знаходилися Київ та область

На даний момент відомо, що росіяни використали балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23.

«В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони», - повідомляють в КМВА.

Мешканці Києва повідомляли про дуже сильні вибухи. За попередніми даними, зафіксовано ураження ворожих ракет.

Про руйнування та потерпілих не повідомлялося.

Згіжно із даними моніторингових груп, по Києву було запущено до 6 ракет Іскандер-М чи KN-23.

Ракета KN-23.

Також сильні вибухи прогриміли у передмісті столиці, а також у Сумах, у Житомирській області і на Хмельниччині.

В Мережі такж з’явилися кадри з вибухом ракети у Броварах.

Також відомо, що минулої ночі окупанти вдарили по Циркунах Харківського району. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа.

Крім того, росіяни запустили по Україні рій "Шахедів".

KN-23 – це балістична ракета малої дальності виробництва Північної Кореї, довжиною 7,5 м, діаметром 0,95 м, вагою від 3 415 кг.

Зовні північнокорейська KN-23 має велику схожість із російською Іскандер-М, за що її називають «Північнокорейським Іскандером».

Також є припущення щодо залучення російських експертів до розробки цієї ракети.

Останні новини України:

Багато вибухів: росіяни здійснили новий масований удар.

Наступ на Харків: експерт назвав головну помилку РФ і сказав, що буде далі.

Patriot не врятує: військовий експерт розповів про небезпечну тактику ворожих авіаударів.