На даний момент відомо, що росіяни використали балістичне озброєння на кшталт Іскандер-М чи KN-23.
«В столиці та на околицях міста працювали сили та засоби протиповітряної оборони», - повідомляють в КМВА.
Мешканці Києва повідомляли про дуже сильні вибухи. За попередніми даними, зафіксовано ураження ворожих ракет.
Про руйнування та потерпілих не повідомлялося.
Згіжно із даними моніторингових груп, по Києву було запущено до 6 ракет Іскандер-М чи KN-23.
Ракета KN-23.
Також сильні вибухи прогриміли у передмісті столиці, а також у Сумах, у Житомирській області і на Хмельниччині.
В Мережі такж з’явилися кадри з вибухом ракети у Броварах.
Також відомо, що минулої ночі окупанти вдарили по Циркунах Харківського району. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа.
Крім того, росіяни запустили по Україні рій "Шахедів".
KN-23 – це балістична ракета малої дальності виробництва Північної Кореї, довжиною 7,5 м, діаметром 0,95 м, вагою від 3 415 кг.
Зовні північнокорейська KN-23 має велику схожість із російською Іскандер-М, за що її називають «Північнокорейським Іскандером».
Також є припущення щодо залучення російських експертів до розробки цієї ракети.
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