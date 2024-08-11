С появлением истребителей F-16 на передовой у Путина есть множество причин для беспокойства.

После более чем двух лет российской военной агрессии Украина перешла в наступление.

Украинские военные пересекли границу с Россией в Курске.

После атаки на пограничные патрули в Николаево-Дарьине и Олешне украинские войска быстро заняли 350 квадратных километров российской территории и взяли в плен десятки россиян.

Наступательные операции Украины в Курске не показывают никаких признаков замедления.

Несмотря на радиомолчание Киева, совершенно очевидно, что наступление на Курске способствует достижению трех ключевых украинских целей.

Первая — отвлечение российских сил от наступательных операций в Донецке. За последнюю неделю российские силы захватили контроль над деревнями Прогресс, Евгеновка и Нью-Йорк. Эти успехи являются частью стратегии России по консолидации контроля над логистическими центрами и возвышенностями Торецка.

Вторая — сеять раздор внутри России . С тех пор как Россия восстановила незначительный наступательный импульс в начале 2023 года, проукраинские российские партизаны периодически вторгались на российскую территорию. В

Путин был вынужден созвать заседание Совета безопасности и публично осудить «крупную провокацию» Украины.

Российские провоенные каналы Telegram проигнорировали призывы Министерства обороны к спокойствию, подчеркнув серьезность ситуации и выразив разочарование медленным развертыванием подкреплений в Курске. После нескольких дней демонстрации себя в качестве победителя сделки по обмену пленными Кремль оказался в замешательстве.

Третий вариант — продвигать сделку по обмену землями в ходе будущих переговоров.

Тем не менее, наступление на Курской дуге показывает, что Россия не извлекла уроков из молниеносного захвата Ростова группой Вагнера во время мятежа в июне 2023 года.

Источник: telegraph.

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Также напомним, что Politeka.net писала о том, что случилось с фортификациями возле Торецка.