В российском городе Липецк ввели режим чрезвычайной ситуации, а жителей четырех населенных пунктов Липецкой области эвакуируют.
Об этом объявили местные власти. В сообщении говорится, что "вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных предметов".
В Липецке полностью остановили движение общественного транспорта, население призывают оставаться дома.
Под эвакуацию попали жители четырех населенных пунктов.
В свою очередь, российские паблики уточняют, что эти населенные пункты расположены рядом с военным аэродромом.
Что произошло
Утверждается, что на военном эродроме горят военные склады и происходит детонация боеприпасов. Причиной пожара является массированная атака БПЛА в ночь с 8 на 9 августа.
По сети растпространяются видео, как утверждается, с детонцией боеприпасов на военном аэродроме.
По неподтвердженной информции, на уничтоженных складах находились в том числе КАБы и авиационные ракеты.
где лежали КАБы, управляемые и неуправляемые авиационные ракеты и прочее
Добавим, что минувшей ночью взрывы также раздавались во временно оккупированном Крыму.
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