Режим чрезвычайной ситуации введен в одном из регионов страны-агрессорши, население срочно эвакуируют, а поезда останавливаются.

В российском городе Липецк ввели режим чрезвычайной ситуации, а жителей четырех населенных пунктов Липецкой области эвакуируют.

Об этом объявили местные власти. В сообщении говорится, что "вводится режим ЧС на территории Липецкого муниципального округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных предметов".

В Липецке полностью остановили движение общественного транспорта, население призывают оставаться дома.

Под эвакуацию попали жители четырех населенных пунктов.

В свою очередь, российские паблики уточняют, что эти населенные пункты расположены рядом с военным аэродромом.

Что произошло

Утверждается, что на военном эродроме горят военные склады и происходит детонация боеприпасов. Причиной пожара является массированная атака БПЛА в ночь с 8 на 9 августа.

По сети растпространяются видео, как утверждается, с детонцией боеприпасов на военном аэродроме.

По неподтвердженной информции, на уничтоженных складах находились в том числе КАБы и авиационные ракеты.

где лежали КАБы, управляемые и неуправляемые авиационные ракеты и прочее

Добавим, что минувшей ночью взрывы также раздавались во временно оккупированном Крыму.

Последние новости Украины:

В ВСУ раскрыли, где Россия накопила силы для нового наступления.

Наступление России: какой город окажется в опасности после Торецка.

Также напомним, что Politeka.net писала о том, что случилось с фортификациями возле Торецка.