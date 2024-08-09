В Курской области РФ, где продолжаются бои после «прорыва» границы, вспыхнул сильнейший пожар, а местные в панике пытаются выехать из региона.

В Сети появились кадры сильного пожара, который, как утверждают в российских пабликах, вспыхнул в Рыльском районе Курской области.

Автотрасса полностью перекрыта пылающими автомобилями, слышна частая детонация боеприпасов. Местные паблики также сообщали о четырех мощных взрывах рядом с селом Октябрьское.

Комментируя кадры горящей военной техники РФ, известный журналист Юрий Бутусов, подчеркнул, что это результат мастерской работы «украинской разведки в глубоком тылу путинских войск и точнейшие залпы украинских ракетчиков».

В Сети также появились кадры огромной автоколонны на трассе в Курской области.

«Паника и массовый выезд. Ничего не напоминает? Похоже на Житомирскую трассу в феврале 2022 года. Закон маятника, недорогие соседи. Это закон маятника….», - прокомментировал кадры политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Напомним, что тем временем в Липецкой области пылает склад боеприпасов на военном аэродроме. В четырех населенных пунктах, расположенных рядом с аэродромом, объявлена эвакуация населения.

В Липецке также сообщают о перебоях с электроэнергией и остановке общественного транспорта.

Таковы последствия якобы атаки беспилотников минувшей ночью.

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