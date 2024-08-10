Там, где удается достичь успеха, Россия усиливает свои позиции, бросая значительные силы и средства, чтобы поддерживать темп и развивать наступление

В течение лета 2024 года Украина почти ежедневно теряет территории на Покровском направлении. Эти потери связаны с захватом российской армией населенного пункта Очеретино в мае. Пехотные подразделения ВСУ не успевают укрепиться на новых рубежах, об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов.

"Российская армия использует тактику, напоминающую действия времен Второй мировой войны. Там, где удается достичь успеха, Россия усиливает свои позиции, бросая значительные силы и средства, чтобы поддерживать темп и развивать наступление. Потери украинских территорий на Покровском направлении объясняются двумя основными факторами: многократным численным превосходством противника в личном составе и его явным преимуществом в артиллерии и авиации" - делится эксперт.

Это позволяет российским войскам постепенно продвигаться вглубь украинской территории, заметил Жданов. Он также пояснил, что украинские войска вынуждены отходить, чтобы избежать полного уничтожения.

Противник на Покровском фронте действует по следующему принципу: сначала наносится удар корректируемыми авиационными бомбами (КАБ), затем позиции украинских войск обрабатываются артиллерией, после чего начинается интенсивный пехотный штурм.

Если два-три таких штурма не дают результата, вся операция повторяется. По словам Жданова, на Покровском направлении среднее количество штурмов может достигать 40 в сутки, что создает чрезвычайно тяжелые условия для украинской пехоты.

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