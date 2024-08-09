Россияне нанесли страшный удар по многолюдному месту – количество раненых стремительно растет, есть погибшие.

Оккупанты ударили по городу Константиновка в Донецкой области.

«Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян», – сообщили в Донецкой ОГА.

На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы.

Сначала сообщалось о семи раненых. Однако, по словам очевидцев, в гипермаркете и вокруг на момент удара находилось много людей.

«Российская армия верна себе. Позорные поражения на фронте она компенсирует террористическими ударами по мирным жителям. В Константиновке Донецкой области нелюди среди дня ударили в работающий супермаркет, переполненный людьми. Он горит. Много погибших и раненых.

За свою немощь армия России отомстила жителям Донбасса. Тем самым, которых якобы спасает и освобождает. В России этим гордятся», - прокомментировал страшный удар по Константиновке журналист и политический обозреватель Денис Казанский.

На данный момент известно о двух погибших и 17 раненых. Поисково-спасательная операция продолжается.

ОБНОВЛЕНО:

В Константиновке четыре человека погибли, по меньшей мере 24 получили ранения - сообщил обновленные данные президент Зеленский. По его словам, люди находятся под завалами.

Российские войска ударили по супермаркету и отделению "Новой почты". В компании сообщили, что один из сотрудников почты получил контузию, часть посылок уцелела.

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