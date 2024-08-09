У Курській області РФ, де точаться бої після «прориву» кордону, спалахнула сильна пожежа, а місцеві в паніці намагаються виїхати з регіону.

У Мережі з'явилися кадри сильної пожежі, яка, як стверджують у російських пабликах, спалахнула в Рильському районі Курської області.

Автотрасу повністю перекрито палаючими автомобілями, чути часту детонацію боєприпасів. Місцеві паблики також повідомляли про чотири потужні вибухи поряд із селом Жовтневе.

Коментуючи кадри військової техніки РФ, що горить, відомий журналіст Юрій Бутусов, підкреслив, що це результат майстерної роботи «української розвідки в глибокому тилу путінських військ і точні залпи українських ракетників».

У Мережі також з'явилися кадри величезної автоколони на трасі у Курській області.

«Паніка та масовий виїзд. Нічого не нагадує? Схоже на Житомирську трасу у лютому 2022 року. Закон маятника, недорогі сусіди. Це закон маятника…», - прокоментував кадри політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Нагадаємо, що тим часом у Липецькій області палає склад боєприпасів на військовому аеродромі. У чотирьох населених пунктах, розташованих поряд із аеродромом, оголошено евакуацію населення.

У Липецьку також повідомляють про перебої з електроенергією та зупинку громадського транспорту.

Такі наслідки нібито атаки безпілотників минулої ночі.

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