У російському місті Липецьк ввели режим надзвичайної ситуації, а мешканців чотирьох населених пунктів Липецької області евакуюють.
Про це оголосила місцева влада. У повідомленні йдеться, що «вводиться режим НС на території Липецького муніципального округу» для ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних предметів».
У Липецьку повністю зупинили рух громадського транспорту, населення закликають залишатися вдома.
Під евакуацію потрапили мешканці чотирьох населених пунктів.
У свою чергу російські пабліки уточнюють, що ці населені пункти розташовані поруч із військовим аеродромом.
Що сталося
Стверджується, що на військовому еродромі палають військові склади і відбувається детонація боєприпасів. Причиною пожежі є нібито масована атака БПЛА у ніч з 8 на 9 серпня.
Мережею ширяться відео, як стверджується, з детонцією боєприпасів на військовому аеродромі.
За непідтвердженою інформацією, на знищених складах знаходилися, зокрема, КАБи та авіаційні ракети.
Додамо, що минулої ночі вибухи також лунали у тимчасово окупованому Криму.
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