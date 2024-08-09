Режим надзчивайної ситуації введено в одному з регіонів країни-агресорки, населення терміново евакуюють, а потяги зупиняються.

У російському місті Липецьк ввели режим надзвичайної ситуації, а мешканців чотирьох населених пунктів Липецької області евакуюють.

Про це оголосила місцева влада. У повідомленні йдеться, що «вводиться режим НС на території Липецького муніципального округу» для ліквідації наслідків детонації вибухонебезпечних предметів».

У Липецьку повністю зупинили рух громадського транспорту, населення закликають залишатися вдома.

Під евакуацію потрапили мешканці чотирьох населених пунктів.

У свою чергу російські пабліки уточнюють, що ці населені пункти розташовані поруч із військовим аеродромом.

Що сталося

Стверджується, що на військовому еродромі палають військові склади і відбувається детонація боєприпасів. Причиною пожежі є нібито масована атака БПЛА у ніч з 8 на 9 серпня.

Мережею ширяться відео, як стверджується, з детонцією боєприпасів на військовому аеродромі.

За непідтвердженою інформацією, на знищених складах знаходилися, зокрема, КАБи та авіаційні ракети.

Додамо, що минулої ночі вибухи також лунали у тимчасово окупованому Криму.

Останні новини України:

В ЗСУ розкрили, де росія накопичила сили для нового наступу.

Наступ Росії: яке місто опиниться в небезпеці після Торецька.

Також нагадаємо, що Politeka.net писала про те, що сталося із фортифікаціями біля Торецька.