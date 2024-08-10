Обычно такая подготовка, особенно когда речь идет об авиационной компоненте, занимает около недели.

Российские СМИ начали распространять угрозы о том, что Владимир Путин якобы готовит новый массированный ракетный удар, связывая это с недавними событиями в Курской области.



Однако, по мнению полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, подобные заявления маловероятны, и ситуация в Курской области вряд ли имеет какое-то отношение к возможным ударам.

"Россия продолжает планировать ракетные удары независимо от того, что происходит на линии фронта. Например, недавняя атака на Киев, которая произошла в ночь на 6 августа, была осуществлена с использованием баллистических ракет и различных беспилотников. Эти беспилотники могли выполнять роль разведчиков, чтобы уточнить цели для последующих ударов"- делится эксперт.

Свитан подметил, в нынешних условиях Россия не предлагает ничего нового, и события в Курской области не являются катализатором для подготовки к ракетным ударам. Обычно такая подготовка, особенно когда речь идет об авиационной компоненте, занимает около недели. Поэтому в ближайшее время стоит быть особенно осторожными и готовыми к возможным атакам.

По словам эксперта, если рф перебросят несколько десятков тысяч резервов из Восточного фронта, это будет выгодно для нас, поскольку линия боевого соприкосновения будет на расстоянии плюс-минус 15 км от текущей позиции.

Если этого не произойдет, то наши войска могут подтянуть резервы, находящиеся в районе Сум, которые использовались для удержания российского наступления со стороны Суджи. В этом случае будет произведен еще один превентивный удар.

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