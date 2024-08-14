Сейчас необходимо заставить российскую армию уйти с южных направлений и перебросить войска на север.

Если выровнять линию фронта, которая сейчас развёрнута вдоль границы, она станет почти в полтора раза короче, чем текущая граница. Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник Вооруженных сил Украины в запасе, рассказал, что это позволит увеличить плотность войск, так как меньшая ширина фронта даёт возможность расставить войска более плотно. Такое выравнивание линии фронта необходимо для оптимизации и усиления позиций.

Скорость и порядок выравнивания будут зависеть от действий российской стороны. Война — это своего рода танец, в котором участвуют обе стороны. Если россияне перебросят резервы с Восточного фронта на усиление границы, то продвижение может замедлиться.

Если линия фронта будет выровнена, то для этого нужно будет развернуть войска с Южного направления в сторону рф, проводя необходимые фортификационные мероприятия.

"Для этого необходимо заставить российскую армию уйти с южных направлений и перебросить войска на север. Тогда линия фронта, направленная на рф, станет оптимальной для дальнейшего развития событий. Однако, на данный момент российское руководство не предпринимает значительных действий, отправляя лишь частные охранные предприятия и небольшие подразделения, без серьёзной реакции" - заметил эксперт.

Также эксперт заметил, Россия продолжает планировать ракетные удары независимо от того, что происходит на линии фронта. Например, недавняя атака на Киев, которая произошла менее недели назад, была осуществлена с использованием баллистических ракет и различных беспилотников. Эти беспилотники могли выполнять роль разведчиков, чтобы уточнить цели для последующих ударов.

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