Захват российского города Суджа стал важным достижением для Украины, так как это крупный логистический узел.

Украинские силы продолжают успешно продвигаться на территории Курской области, нанося врагу неожиданные и результативные удары.



Одной из самых значимых операций стала недавняя атака Сил специальных операций Украины на ключевые военные аэродромы России, что уже привело к заметным последствиям. По словам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Петра Черника, ситуация на фронте складывается в пользу Украины.

"Наибольшая активность и темп продвижения уже позади, однако украинские войска продолжают двигаться вперед. Противник обладает ресурсами и, несомненно, будет пытаться мобилизоваться, перегруппироваться и организовать сопротивление. Тем не менее, инициатива на поле боя сейчас находится в руках украинских Сил обороны, что приближает Украину к точке перелома в войне" - делится эксперт.

Захват российского города Суджа стал важным достижением для Украины, так как это крупный логистический узел, через который проходят шоссейные и железнодорожные пути. Учитывая, что 90% всего снабжения, которое Россия направляет на фронт, осуществляется по железной дороге, этот успех можно сравнить с перерезанием центральной артерии в организме, что ведет к его обездвиживанию.

Ранее Черник поделилися, количество КАБов с начала активного их применения россией, а это январь этого года, уже идет на несколько тысяч, но все равно оккупанты не могут продвигаться так быстро, как им бы хотелось.

По словам военного эксперта, если бы это оружие могло что-то изменить по линии боестолкновения, то оно уже это сделало бы.

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