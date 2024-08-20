По информации пресс-офицера 26-й артиллерийской бригады Олега Калашникова, озвученной им во время Телемарафона, российские оккупационные войска увеличили количество штурмов до десяти в сутки. Несмотря на трудности на других участках фронта, враг продолжает давить на позиции украинских защитников, активно используя различные виды оружия, включая артиллерию, авиацию и FPV-дроны.



Российские войска пытаются атаковать на разных направлениях в районе Временного Яра, и хотя о существенных ротациях вражеских сил речь не идет, их группировка остается достаточно сильной. Приоритетными для окупантов остаются направления в районе Торецко-Покровска, Краматорска и непосредственно Временного Яра, что свидетельствует об их намерении продолжать наступательные действия.

По словам военнослужащего ВСУ и политолога Кирилла Сазонова, вражеские атаки на направление Часвого Яра продолжаются непрерывно.



Продвижению врага мешает канал Северский Донец-Донбасс. Хотя в канале давно нет воды, там сохранилось крепкое бетонное препятствие и трубы. Только в двух местах, которые находятся в самом Часовом Яру, можно пересечь канал по поверхности. Это создает значительные затруднения для вражеских штурмов. Сазонов подчеркнул, что дальнейшие атаки окупантов приведут к большим потерям, подобно ситуации в Авдеевке и Бахмуте.



Враг пытается перейти по каналу силами пехоты под прикрытием артиллерии и минометов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко также отмечает, что враг пытается держать фронт стабильным, в том числе на востоке, однако постепенно опрокидывает некоторые ресурсы на другие участки, в частности в Курщину, пытаясь сохранить баланс.

Эксперты считают, что наступление армии России на Донбассе будет длиться еще минимум месяц.





Как сообщала Politeka, Новохатский заявил, что с российской армией воевать очень просто – именно рейдовыми мерами.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, действительно ли ATACMS целесообразнее бить не по Курщине, а по оккупированному Крыму.

https://youtu.be/XgfqZDoZB1I