Оставшиеся группировки уже оказались в полукольце, что создает предпосылки для их уничтожения из-за нехватки боеприпасов.

Россия опрокидывает войска из Украины на Курск, подтверждено освобождение еще трех населенных пунктов. При этом военкоры сообщают об уничтожении третьего и последнего моста через Сейм. Известно, что вооруженные силы Украины разрушили этот мост.

Как рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж, это может создать котел для российских войск на территории 700 км. Кремль, похоже, не знает, как противостоять наступлению ВСУ в Курской области, что влечет за собой дезорганизацию российских войск и спецслужб.

"Наступательные операции ВСУ продолжаются, хотя и снижаются темпы, но они продолжаются, захватывая по несколько населенных пунктов в сутки. ВСУ перекрывают коммуникации, в том числе стратегические трассы, и уничтожают мосты, что затрудняет россиянам использование техники и маневрирования. Это снижает военную активность россиян и задерживает их крупные военные подразделения" - сообщает эксперт.

Оставшиеся группировки уже оказались в полукольце, что создает предпосылки для их уничтожения из-за нехватки боеприпасов, пополнения, поддержки и координации с другими войсками. Россия пытается срочно собрать новые силы, поскольку предыдущие боевые подразделения показали свою неэффективность, частично были уничтожены, сдались в плен или скрылись.

"ВСУ создали условия, при которых россиянам приходится снимать боевые подразделения из других участков фронта. Буферная зона, о которой не раз говорилось, действительно формируется с целью нейтрализации огневых средств противника и недопущения концентрации российских войск у границ Украины. Это эффективная модель, которую ВСУ уже отработали" - добавил эксперт.

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