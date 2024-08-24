Российские оккупанты не полностью продолжают придерживаться прежней стратегии, направляя основные ударные силы на восток, где находятся укрепленные позиции украинских войск. Об этом заявил генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

"Российские силы сосредотачиваются на направлениях Покровска, Краматорска и Торецка, стремясь прорвать украинские оборонительные рубежи. Это связано с поставленной Путиным задачей — захватить Покровск и продвинуться дальше для оккупации всей Донецкой области. В ответ на эти действия украинские военные маневрируют, переходя на более укрепленные позиции и нанося удары по местам дислокации противника" - сообщает эксперт.

По словам Маломужа, украинские силы планируют создавать новые стратегические укрепления вблизи текущих позиций. Эти укрепления будут представлять собой не просто здания или подвалы, а мощные военные сооружения, способные не только отражать атаки, но и создавать мощные огневые рубежи.

Украинские силы могут временно отступать в отдельных районах, но серьезных прорывов со стороны российских войск не предвидится. В перспективе украинские военные планируют проводить более эффективные контратаки.

"В других регионах российская армия была вынуждена снизить темпы наступления из-за переброски войск на Курское направление. Активные боевые действия продолжаются в Харьковской области и на Купянском направлении, но наступательные действия ослабли из-за нехватки резервов" - сообщил Маломуж.

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