Американская разведка утверждает, что ни Украина, ни Россия не обладают достаточными ресурсами для продолжения масштабных наступательных действий, что может привести к затягиванию конфликта. Однако, как рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, у ВСУ есть возможности для проведения точечных атак, не требующих значительных усилий.
Одним из ключевых направлений, по его мнению, остается Крым, который россиянам сложно эффективно защищать. Свитан отметил, что подход к Армянску открывает перспективу для выхода на Крым с правого фланга, прикрытого Черным морем, и левого, где находится линия фронта.
"Такая операция позволила бы уничтожать российские военные объекты на полуострове. Это не просто атака, а стратегическое контрнаступление, способное значительно ослабить российскую армию" - поделился эксперт.
Несмотря на недостаток сил и средств для масштабных операций, точечные удары, такие как на Курском направлении, могут стать решающими в процессе деоккупации Украины.
Кроме того, на фоне внутренних противоречий в США, вызванных позицией Дональда Трампа, процесс снабжения оружием в Украину был значительно задержан, также напомнил эксперт. Однако этот вопрос был решен, в частности, благодаря вмешательству Великобритании. Британская поддержка сыграла немаловажную роль в решении этой проблемы, оказав существенную поддержку Украине.
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