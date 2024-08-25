Новая операция позволила бы уничтожать российские военные объекты на еще одной горячей точке.

Американская разведка утверждает, что ни Украина, ни Россия не обладают достаточными ресурсами для продолжения масштабных наступательных действий, что может привести к затягиванию конфликта. Однако, как рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, у ВСУ есть возможности для проведения точечных атак, не требующих значительных усилий.

Одним из ключевых направлений, по его мнению, остается Крым, который россиянам сложно эффективно защищать. Свитан отметил, что подход к Армянску открывает перспективу для выхода на Крым с правого фланга, прикрытого Черным морем, и левого, где находится линия фронта.

"Такая операция позволила бы уничтожать российские военные объекты на полуострове. Это не просто атака, а стратегическое контрнаступление, способное значительно ослабить российскую армию" - поделился эксперт.

Несмотря на недостаток сил и средств для масштабных операций, точечные удары, такие как на Курском направлении, могут стать решающими в процессе деоккупации Украины.

Кроме того, на фоне внутренних противоречий в США, вызванных позицией Дональда Трампа, процесс снабжения оружием в Украину был значительно задержан, также напомнил эксперт. Однако этот вопрос был решен, в частности, благодаря вмешательству Великобритании. Британская поддержка сыграла немаловажную роль в решении этой проблемы, оказав существенную поддержку Украине.

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