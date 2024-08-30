У Украины уже есть возможности для ударов по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, а также к Уралу.

Украинская сторона обратилась к западным партнерам с просьбой разрешить использование ракет Storm Shadow для ударов по этим городам. Однако вопрос остается, разрешат ли западные партнеры использовать их оружие для таких атак. Об этом заявил генерал армии Украины и бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

У Украины уже есть возможности для ударов по Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, а также к Уралу. Разработанные ракеты средней дальности и баллистические дроны могут достигать военных объектов, аэродромов и стратегических целей в глубоком тылу России.

«Однако вопрос остается: заставят ли такие удары Москву пойти на переговоры? Ответ на этот вопрос сложен. У Москвы уже есть мощные бункеры и защитные объекты, поэтому удары не станут решающими для Путина. Основная стратегия должна быть комплексной и включать не только удары по Москве, но и освобождение территории Украины» - заметил эксперт.

Только системные операции и реальные военные успехи могут вынудить Россию сесть за стол переговоров. Однако это потребует значительных усилий, в том числе привлечения западных союзников, подготовки Вооруженных Сил Украины, увеличения запасов ракет и дронов, а также системной работы на поле боя.

Тогда, возможно, западные страны и другие влиятельные государства, такие как Китай, Индия и Турция, начнут давить на Москву во избежание глобальной катастрофы, добавил Маломуж.

В конечном счете это может привести к переговорам, но для этого необходимо создать все необходимые предпосылки, включая военное давление и реальные угрозы для российского режима.

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