Враг пытается оттянуть украинские силы, и, возможно, украинским подразделениям придется передислоцироваться для окончательного уничтожения врага на некоторых зонах. В Харьковском регионе враг перемещает группировки по укреплению позиций, но вряд ли они будут использовать широкий спектр атакующих способов, делится Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт.

Возможно, будут локальные бои и тактические действия, но российские силы будут пытаться противодействовать украинским атакам, направленным на вытеснение их из Харьковщины и продвижение в сторону Белгорода, предположил эксперт.

«В то же время российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области, но достигнутые успехи не изменяют стратегическую ситуацию. Возможно, они смогут захватить или не захватить логистический узел Покровска, но это не изменяет общего стратегического контекста. Важно помнить, что точные прогнозы развития ситуации могут быть сложными» - заметил Мусиенко.

Боевые действия покажут, как наши войска и силы обороны справятся с ситуацией. Важно останавливать врага, не разрешать ему реализовать планы и наносить максимальные потери.

«Что касается боев за Покровск, то основные действия идут на подходах к линии обороны. Враг еще не достиг основной линии обороны и наши войска пытаются сдерживать его на подходах. Битва за Покровск может начаться в середине или конце сентября и может стать важным этапом в войне. Она может привести к значительным потерям для российских войск и остановить продолжающееся почти год» - поделился эксперт.

Сейчас Россия не начала нового наступления в октябре 2023 года, но продолжает пытаться продвинуться, нести потери и реализовать свои планы. Перемещение сил из Курской области на Покровское направление может быть сложным, и это вопрос стратегического планирования.

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