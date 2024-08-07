На взлетно-посадочную полосу московского аэропорта Внуково приехал Путин , чтобы встретить и поприветствовать тех россиян, чьего освобождения он добился из иностранных тюрем; это часть крупнейшего обмена заключенными между Россией и Западом со времен Холодной войны.

Из самолета и по трапу вышли 10 человек, среди которых были шпионы, спящие агенты и осужденный убийца.

Можно сказать, что Кремль считает, что ему есть что праздновать.

Для возвращающихся россиян была красная дорожка и почетный караул. Были букеты цветов и — для некоторых — объятия от президента. Путин обнял Вадима Красикова, киллера ФСБ, который отбывал пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского диссидента грузинского происхождения.

Президент Путин обещал им всем государственные награды.

Прокремлевская пресса сейчас распространяет еще одно послание: скатертью дорога тем, кого Россия освободила из тюрем и кого отправили за границу.



Напомним, состоялся беспрецедентный обмен заключенными, в котором участвовали сразу 7 стран, а на свободе в результате оказались 26 человек. Среди них и репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, и агент ФСБ Вадим Красиков.

Источник: bbc.

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