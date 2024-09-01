Известно, что первый переданный Украине F-16 потерпел крушение во время ракетных обстрелов Украины. К сожалению, погиб подполковник Алексей Месь, которого уже похоронили с почестями.

Генштаб подтвердил эту информацию, а также в Пентагоне сообщили, что знают о потере украинского истребителя, но помощь в расследовании инцидента не оказывают, поскольку Киев по этому поводу не обращался. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал возможные причины произошедшего.

«Основные версии подобных катастроф включают неисправности авиационной техники, нарушение техники пилотирования, и внешнее воздействие. Это воздействие может варьироваться от попадания птицы в двигатель до попадания ракеты. Однако, пока не проведено полное расследование, можно лишь предполагать возможные причины» - делится Свитан.

Иногда причины катастрофы оказываются совершенно неожиданными и не связанными с изначальной версией. Поэтому лучше дать возможность специальной группе, назначенной для расследования, тщательно разобраться в ситуации. Причина может быть не столь очевидной, как кажется на первый взгляд, и может быть связана с ошибками в настройке или выполнении определённых задач, заметил эксперт.

«Важно учитывать, что авиация и системы противовоздушной обороны (ПВО) требуют разных подходов. Если ПВО находится в приоритете, авиация будет служить её поддержке. В противном случае, если командующим станет лётчик, авиация получит приоритет, а остальные силы будут её поддерживать» - добавил эксперт.

Также важно помнить, по словам Свитана, что подготовка лётчиков занимает много времени и требует больших усилий. Потеря летного состава более значима, чем потеря техники, поскольку подготовить опытного пилота — долгий и сложный процесс.



Напомним, нардеп Марьяна Безуглая заявила, что истребитель F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

“По моей информации F-16 украинского пилота Алексея “Moonfish” Месь был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями. В докладах отметили, что он «не справился с управлением», – заявила Безуглая.

Последние новости Украины:

Армия рф начала атаковать Украину новым типом авиабомб: военный эксперт рассказал об опасности.

Перелом ситуации на фронте: военный эксперт дал прогноз до конца 2024 года.

Какие ракеты получили украинские F-16: военный эксперт рассказал, как это отразится на фронте.