Украинские войска продолжают продвижение в Курской области, приближаясь к реке Сейм, что создает угрозу для российских сил в этом районе, которые могут оказаться в оперативном окружении. Об этом рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что украинские войска уже подошли к Коренево, где ранее действовали диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Однако в городе еще остаются российские войска.

«Приближение к реке Сейм открывает возможность создания оперативного "котла" для российских войск, и украинская сторона сможет решить их судьбу в зависимости от сопротивления: либо уничтожить, либо взять в плен. Кроме того, украинские силы почти готовы к продвижению в сторону Рыльска» - делится эксперт.

В ответ на это россияне начали укрепляться вдоль трассы Рыльск-Льгов-Курчатов, понимая, что украинские войска могут использовать маршрут из Глухова в Рыльск, также добавил Свитан. Эта дорога проходит по ровной местности севернее реки Сейм, что делает ее удобной для наступления. По словам Свитана, украинская армия может выйти на Рыльск с двух сторон, и такой план рассматривается.

Ранее эксперт поделился, что вступление противника в уличные бои внутри Покровска замедлит их наступление, но недостаточное обеспечение восточного фронта позволило россиянам осуществить оперативный прорыв вглубь на 50 километров, с шириной вклинения в 15-20 километров.

Это создает значительные риски для российских войск, и у ВСУ еще есть шанс остановить этот прорыв, нанося удары по логистическим объектам противника с помощью дальнобойных средств.

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