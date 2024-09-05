Ситуация может усугубиться с началом осенних дождей, когда российские войска могут оказаться застрявшими в полях.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал в новом обзоре, что на данный момент наступление на Покровск приостановлено. Однако российские войска преследуют и другие цели.

Свитан отметил, что захватить Покровск будет нелегко, а обойти его ещё сложнее из-за большой площади города. Он выразил уверенность, что в ближайшее время россияне не смогут прорваться в этот населенный пункт.

"Россия сталкивается с другими проблемами. Оккупанты проникли на глубину примерно 50 километров от Донецка, но украинские Вооруженные Силы остановили их наступление менее чем за 10 километров от Покровска. Ширина фронта для российских войск теперь представляет опасность: если фланги не будут укреплены, они могут оказаться под перекрестным огнем" - делится Свитан.

Ситуация может усугубиться с началом осенних дождей, когда российские войска могут оказаться застрявшими в полях, без возможности подтянуть технику и боеприпасы. В то же время с флангов будут продолжаться постоянные удары.

"В связи с этим, россияне не продвигаются на Покровск, а вместо этого пытаются расширить левый фланг, оказывая давление на Карловку и Курахово, боевые действия также ведутся в районе Угледара" - добавил эксперт.

Свитан подчеркнул, что наиболее серьёзные угрозы в настоящее время возникают для южной группировки украинских войск в районах Курахово и Угледара. Российские войска создают серьёзные проблемы для этих гарнизонов, и вероятно, украинские военные будут вынуждены бороться за эти города.

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